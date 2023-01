Steam startet den Lunar New Year Sale 2023

HQ

Steam hat gerade seinen Lunar New Year Sale gestartet. Normalerweise ist der Lunar New Year Sale eines der größeren Events im Steam-Kalender, und obwohl er nicht oft so groß ist wie der Winter- oder Sommerverkauf, gibt es hier einige gute Angebote.

Insbesondere gibt es einige große Verkäufe, die an bestimmte Publisher gebunden sind, wie den Capcom Lunar New Year Sale, von dem Sie Rabatte auf Resident Evil Village, satte 84% Rabatt auf Dragon's Dogma: Dark Arise und 30% auf Monster Hunter Rise und seine Sunbreak-Erweiterung erhalten können.

Der Xbox- und Bethesda-Teil des Verkaufs bietet auch einige nette Rabatte auf Forza Horizon 5, die Kampagne von Halo Infinite und Gears 5. Unter den großen Namen im Verkauf gibt es auch einige kleinere, aber interessante Titel zu sehen. Dorfromantik, ein entspannendes Puzzlespiel, ist im Angebot gelistet, ebenso wie Sword and Fairy 7, ein weniger entspannendes, aber gut angenommenes Action-RPG.

Mit dem diesjährigen Lunar New Year Sale wird viel Wert auf östliche Spiele gelegt, und so lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, ob Sie ein verstecktes Juwel finden können, von dem Sie sonst nichts gewusst hätten.