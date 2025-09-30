Steam startet den Herbstverkauf mit riesigen Rabatten

HQ

Eine weitere Saison ist da und Steam feiert mit einem weiteren großen Verkauf. Der Steam Autumn Sale hat gestern Abend begonnen und bietet Rabatte auf viele Spiele, von Indie-Lieblingen bis hin zu großen AAA-Giganten.

Von jetzt an bis zum 6. Oktober erhalten Sie Rabatte auf große Spiele wie 20 % Rabatt auf Stellar Blade, 40 % Rabatt auf Assassin's Creed Shadows, 30 % Rabatt auf R.E.P.O., 33 % Rabatt auf Doom: The Dark Ages und sogar einen Rabatt auf das Steam Deck von Valve. Leider handelt es sich nur um einen Rabatt von 20 % auf das 256-GB-LCD-Modell und nicht auf ein OLED-Modell, aber es könnte dennoch einige Benutzer beeinflussen.

Valve wurde in den letzten Jahren dafür kritisiert, dass sich die großen Verkäufe nicht wie richtige Ereignisse anfühlten. Früher war der Ansatz, dass bestimmte Spiele große Rabatte erhielten, während andere an bestimmten Tagen in einem Sale zum vollen Preis belassen wurden, während es jetzt eine breitere Taktik gibt, bei der so ziemlich alles einen Verkaufspreis hat, aber fast nichts sich wie ein massives Schnäppchen anfühlt, bis Jahre vergehen.

Immerhin können wir noch ein paar exklusive Autumn Sale 2025 Sticker über den Steam Store bekommen. Wenn du deine Warteschlange erkundest, kannst du bis zu neun Sticker erhalten, so dass du auch dann, wenn du nicht auf die Tricks eines weiteren Steam-Verkaufs hereinfällst, immer noch etwas daraus machen kannst.