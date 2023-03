Steam startet den Frühlingsverkauf für 2023

HQ

Ein Steam-Verkauf ist immer erwähnenswert, auch wenn Sie sich kaum als PC-Spieler betrachten. Obwohl es vielleicht nicht so groß ist wie der Hauptsommer- und Winterverkauf, hat der Steam Spring Sale auch viele tolle Angebote.

Wenn Sie einen Blick auf die Steam Store-Seite werfen, können Sie sich die großartigen Angebote ansehen, die hier angeboten werden, darunter 45% Rabatt auf Hitman World of Assassination, das alle drei neuesten Spiele der Serie in einem kombiniert. Es gibt auch 33% Rabatt auf Forspoken, was etwas überraschend sein könnte, wenn man bedenkt, dass das Spiel erst im Januar veröffentlicht wurde.

Andere aktuelle Titel wie Warhammer 40,000: Darktide und Gotham Knights verzeichnen ebenfalls starke Rabatte von 20% bzw. 60%. Es gibt auch einige tolle Preise für ältere Spiele wie 50% von Cyberpunk 2077 und satte 90% Rabatt auf Star Wars Jedi: Fallen Order. Da wir noch etwas mehr als einen Monat bis zu Star Wars Jedi: Survivor haben, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, das erste Spiel in die Hand zu nehmen und es auszuprobieren.