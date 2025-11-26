Steam-Spiele fallen im Preis, da Konsolentitel auf 80 $ oder mehr zusteuern
Dass in letzter Zeit alles teurer geworden ist, ist eine ziemlich universelle Wahrheit, aber auf Steam sinken die Spielpreise tatsächlich...
Viele reagierten, als bekannt wurde, dass Mario Kart World auf Cartridge 80 Dollar kosten würde, was zehn Dollar mehr war als das bisher teuerste Nintendo-Spiel. Dies ist jedoch nur eines von vielen Beispielen dafür, wie die Preise für Videospiele in den letzten beiden Generationen stetig gestiegen sind, mit Unternehmen wie Activision Blizzard, Sony und Take-Two an der Spitze.
Die meisten wissen, dass PC-Spiele günstiger sind, aber wie groß ist der Unterschied wirklich, und wie stark hat er sich erhöht? Der GameDiscoverCo-Newsletter (über Polygon) hat nun versucht, das herauszufinden, und das Fazit ist überraschend. Es stellt sich heraus, dass während die Preise für Videospiele kontinuierlich steigen, die Preise für PC-Spiele fallen.
Der mittlere Preis der meistverkauften Titel auf Steam ist zwischen Februar 2023 und Herbst 2025 um etwa 20 % gefallen, während der Durchschnittspreis um 2 % gefallen ist. Die Leute scheinen zunehmend günstigere Spiele wie Hades II, Hollow Knight: Silksong und Rematch zu kaufen.
Die Einführung teurerer Spiele erschwert es, neue Kunden zu finden, und der Bericht stellt fest, dass viele Titel daher Launch-Kampagnen zu niedrigeren Preisen zum Release haben, um Fuß zu fassen.
Der PC-Markt bewegt sich somit hin zu erschwinglicheren und fokussierteren Spielerlebnissen, während Konsolenspieler hauptsächlich zu sogenannten AAA-Spielen strömen, die oft dreimal so viel kosten können – und dennoch voller Mikrotransaktionen und Season Passes sind.
Der Kauf eines PCs kostet eine ordentliche Summe, aber für diejenigen, die viele Spiele kaufen, kann es letztlich auf Kosten gehen – oder sogar günstiger mit einem PC sein, weshalb AAA-Publisher und Konsolenhersteller Steam Machines sicher mit einer Mischung aus Angst und Interesse im Auge behalten.