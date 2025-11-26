Steam-Spiele fallen im Preis, da Konsolentitel auf 80 $ oder mehr zusteuern

HQ

Viele reagierten, als bekannt wurde, dass Mario Kart World auf Cartridge 80 Dollar kosten würde, was zehn Dollar mehr war als das bisher teuerste Nintendo-Spiel. Dies ist jedoch nur eines von vielen Beispielen dafür, wie die Preise für Videospiele in den letzten beiden Generationen stetig gestiegen sind, mit Unternehmen wie Activision Blizzard, Sony und Take-Two an der Spitze.

Die meisten wissen, dass PC-Spiele günstiger sind, aber wie groß ist der Unterschied wirklich, und wie stark hat er sich erhöht? Der GameDiscoverCo-Newsletter (über Polygon) hat nun versucht, das herauszufinden, und das Fazit ist überraschend. Es stellt sich heraus, dass während die Preise für Videospiele kontinuierlich steigen, die Preise für PC-Spiele fallen.

Der mittlere Preis der meistverkauften Titel auf Steam ist zwischen Februar 2023 und Herbst 2025 um etwa 20 % gefallen, während der Durchschnittspreis um 2 % gefallen ist. Die Leute scheinen zunehmend günstigere Spiele wie Hades II, Hollow Knight: Silksong und Rematch zu kaufen.

Die Einführung teurerer Spiele erschwert es, neue Kunden zu finden, und der Bericht stellt fest, dass viele Titel daher Launch-Kampagnen zu niedrigeren Preisen zum Release haben, um Fuß zu fassen.

Der PC-Markt bewegt sich somit hin zu erschwinglicheren und fokussierteren Spielerlebnissen, während Konsolenspieler hauptsächlich zu sogenannten AAA-Spielen strömen, die oft dreimal so viel kosten können – und dennoch voller Mikrotransaktionen und Season Passes sind.

Der Kauf eines PCs kostet eine ordentliche Summe, aber für diejenigen, die viele Spiele kaufen, kann es letztlich auf Kosten gehen – oder sogar günstiger mit einem PC sein, weshalb AAA-Publisher und Konsolenhersteller Steam Machines sicher mit einer Mischung aus Angst und Interesse im Auge behalten.