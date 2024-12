Steam Replay ist zurück für 2024, schauen Sie sich Ihr Jahr im PC-Gaming an

HQ

Dem Trend von Spotifys Wrapped folgend, lassen Sie viele digitale Dienste jetzt am Ende des Jahres zurückblicken, um zu sehen, womit Sie Ihre Zeit auf dieser Reise um die Sonne verbracht haben. Bei Steam ist das nicht anders, und das diesjährige Steam Replay ist jetzt für Sie da.

Sie finden Ihr Steam Replay, indem Sie auf das Banner auf der Startseite des Stores klicken oder indem Sie mit der Maus über Ihren Benutzernamen oben fahren und zum Abschnitt "Jahresrückblick" gehen. Dort erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung Ihres Jahresverlaufs. Wie viele Erfolge Sie erzielt haben, wie viele Sitzungen Sie gespielt haben, wie viele Spiele Sie gespielt haben und vieles mehr.

Sie können auch sehen, wie Sie im Vergleich zum Vorjahr abgeschnitten haben, was eine nette Geste ist. Zu wissen, dass ich dieses Jahr nicht 20 Tage am Stück etwas auf Steam gespielt habe, war ein ziemlich guter Indikator für die Entwicklung meiner mentalen Gesundheit. Abgesehen davon kannst du auch sehen, wie viele Spiele deine Zeit pro Monat in Anspruch genommen haben, wobei die Statistiken auch zeigen, wie viel deiner gesamten Spielzeit in jedem Monat verbracht wurde.

Am interessantesten war vielleicht der Abschnitt, der zeigte, wie viele neue, aktuelle und klassische Spiele die Leute spielen. Nur 15 % der Spielzeit aller Benutzer entfielen auf neue Spiele, wobei 37 % auf klassische Titel und 47 % auf aktuelle Titel entfielen. Es zeigt nur, wie viele Leute jetzt auf einen Rabatt warten, bevor sie in eine neue Version springen.