Steam Replay 2025 ist hier

Während wir unseren Hör- und Wiedergabeverlauf mit unseren Lieblings-Unterhaltungs-Apps abschließen, können wir auch auf ein Jahr zurückblicken, in dem wir mit Steam Replay gespielt haben. PlayStation hat uns bereits gezeigt, wie viele Stunden wir auf unseren Sofas verbracht haben, und jetzt will Steam uns zeigen, wie viel besser wir sind als der durchschnittliche Nutzer.

Im Ernst, Steam-Nutzer, ihr müsst mehr Spiele spielen. Der durchschnittliche Nutzer von Steam hat dieses Jahr 4 Spiele gespielt und 11 Erfolge freigeschaltet. Was das zeigt, vermuten wir, ist, dass die Leute die Spiele, die sie haben, wirklich gerne spielen und selten den Sprung in etwas Neues wagen. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass nur 14 % der Spielzeit für Spiele aufgewendet wurde, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden.

An anderer Stelle auf deiner eigenen Steam Replay-Seite kannst du sehen, wie du jeden Monat verbracht hast, an welchen Spielen du die meiste Zeit gearbeitet hast und wo du deine wichtigsten Erfolge erzielt hast. Schaut es euch an und lasst uns unbedingt wissen, wie ihr euer Steam Replay dieses Jahr abgeschnitten habt.