Steam Next Fest ist zurück mit mehr Demos, als man hoffen kann zu spielen

Wenn du diese Woche nach etwas zum Spielen suchst und immer noch den Rückstau an Spielen in deiner Bibliothek ignorierst, die dich wie ein Haufen ungewaschener Kleidung auf deinem Stuhl anstarren, dann hat Steam zum Glück ein neues Next Fest veröffentlicht, das dir Zugang zu einer riesigen Menge Demos gibt, in die du eintauchen kannst.

Das Steam Next Fest wird immer überfüllter, mit so vielen Spielen, die um deine Aufmerksamkeit und mögliche Wunschlisten konkurrieren. Wenn du kein Fan von KI-generiertem Zeug im Cover-Artwork bist, hast du vielleicht die Aufgabe, es in all den Simulatoren und der generisch aussehenden Key-Art zu durchforsten, die einen etwas zu gelben Schimmer haben und dich daran erinnern, dass sie von Maschinen und nicht von Menschen gemacht wurde.

Es gibt viel zu viele Demos, um sie aufzuzählen, aber von den Spielen, die wir bisher ausgewählt haben, sind hier einige, die dein Interesse wecken könnten:





Primal Survival – Survival Crafter, bei dem du als sehr früher Homo Erectus spielst



Armatus – Third-Person-Action-Shooter, in dem du Dämonen in einem zerstörten Paris beschießt



Esoterische Ebb – D&Disco Elysium. Etwa 50 % des vollständigen Spiels sind in dieser neuen Demo offenbar kostenlos



Penance – Immersive 2D-Horror-Simulation mit rhythmischem Gebetsgesang



Giantfall – Attack on Titan, wenn es ein Basenbau-RTS wäre und die Riesen viel weniger furchteinflößend wären



FFFF YOU MACHINE – Ein Boomer-Shooter, der so auffällig und schnell aussieht, dass man Zoomer-Reaktionen braucht, um spielen zu können.



RatSpiderFrog – Auto-Battler, der ein bisschen wie Mewgenics klingt, wenn wir Katzen gegen Ratten tauschen



Saint Slayer: Spear of Sacrilege – die beste Verwendung von Alliteration, die ich im Next Fest-Programm gesehen habe. Außerdem ein cool aussehender altmodischer mittelalterlicher Plattformer



Far Far West – stilisierter Koop-PvE-Shooter mit wunderschönen Grafiken



Last Flag – Capture the Flag, wenn es ein eigenes Spiel ist, kommt vom Leadsänger von Imagine Dragons (das ist echt)



Natürlich gibt es unzählige weitere Spiele zu finden und zu spielen, und du hast bis zum 2. März Zeit, diese Demos auszuprobieren. Lass uns wissen, worauf du dich einlässt.