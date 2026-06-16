Steam Next Fest ist mit mehr Demos zurück, als wir je spielen könnten

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Wenn du dachtest, du hättest schon genug Spiele nach den aufeinanderfolgenden Streams von PlayStation State of Play, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase und dem Nintendo Direct – schade, denn es kommen noch mehr auf dich zu. Steam hat ein weiteres Next Fest gestartet, das, falls du es nicht weißt, die Zeit ist, in der Unmengen von Spielen eine Demo anbieten, damit Spieler sie frühzeitig ausprobieren können.

Es gibt viel, viel zu viele Spiele im Steam Next Fest, als dass wir sie auflisten und alle auf einmal ausprobieren können. Das Festival läuft nur bis zum 22. Juni, daher solltest du dir bewusst sein, welche Genres und Erlebnisse du suchst. Große und kleine Entwickler nehmen am Next Fest teil, und alle haben großartige Demos gemacht.

Wenn du Empfehlungen möchtest, wofür du in der nächsten Woche oder so spielen solltest, haben wir unten eine praktische Liste mit Demos und deren Genres. Seien Sie gewarnt, diese Liste umfasst vielleicht 0,001 % aller Spiele auf dem Markt.