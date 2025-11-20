"Steam Machine verwandelt Microsofts schlimmsten Albtraum im Grunde in ein Produkt auf dem Markt", sagt ein Analyst

HQ

Seit einiger Zeit können wir sehen, wohin Xbox mit seiner Plattform hinauswill. Anstatt dich dazu zu zwingen, eine Xbox mit coolen Exklusivtiteln zu kaufen, die nur auf der Plattform spielbar sind, scheint Microsofts Gaming-Sparte sich hauptsächlich darauf zu konzentrieren, der Ort für Cloud-Streaming und Abonnementdienste zu sein. Ein Steam-Konkurrent vielleicht, wenn Steam nicht Xbox mit seiner neuen Steam Machine auf die Füße treten würde.

"Steam Machine verwandelt Microsofts schlimmsten Albtraum im Grunde in ein Lieferprodukt", sagte Analyst Joost van Dreunen, Professor an der NYU Stern School of Business, gegenüber GamesRadar. "Das bringt Microsoft weiter auf den Weg, den es bereits geht, wo Game Pass und Cloud-Zugang wichtiger sind als Plastikboxen."

"Das strategische Risiko besteht darin, dass Valve zum bevorzugten PC-Konsolen-Hybrid wird, was bedeutet, dass Xbox-Spiele das Ökosystem von Steam stärker stärken als das von Microsoft", fuhr er fort.

"Die Xbox-Konsolenverkäufe sind wirklich angeschlagen", fügte DFC Intelligence-Gründer und Analyst David Cole hinzu. "Steam Machine ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass auf dem Markt kein Platz für ein dediziertes Xbox-Konsolensystem ist."

Wir können natürlich keine Zukunft sehen, aber es sieht so aus, als könnte die Steam Machine in der Branche für Aufsehen sorgen, wenn Valve seinen zweiten Versuch gelingt, eine Konsole richtig zu starten. Da Xbox scheinbar aus den Konsolenkriegen heraus ist, gibt es Platz für einen neuen großen Namen.