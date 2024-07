Steam Hit Banana hat jetzt Klone

HQ

Wir haben in der Vergangenheit über das Steam-Hit-Spiel Banana berichtet, aber wenn Sie es nicht kennen, ist es im Wesentlichen ein Klickspiel, bei dem nichts als ein Banana auf dem Bildschirm zu sehen ist. Sie können Ihre Banana anpassen, indem Sie echtes Geld bezahlen, aber ansonsten gibt es nicht viel zu tun.

Trotzdem ist das Spiel so beliebt geworden, dass es sogar Klone hervorgebracht hat. Jetzt gibt es Melone und Tapple, die beide die gleiche Prämisse bieten, aber mit unterschiedlichen Früchten. Jeder will einen Schuss auf den König machen, so scheint es.

Wenn wir uns SteamDB ansehen, können wir sehen, dass diese fruchtigen Vertrauten nicht ganz so gut abschneiden wie Banana. Melon hat eine Spitzenspielerzahl von rund 14.000, und Tapple schafft es mit mehr als 17.000 Spielern, sie zu übertreffen.