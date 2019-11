Steam: Herbstverkauf und GOTY-Nominierung gestartet

In Kürze startet der Black Friday und deshalb begegnen uns auf fast allen digitalen Plattformen Rabattaktionen. Gestern Abend hat sich Valve dem Konsumfest angeschlossen und den Steam Herbst-Sale gestartet. Bis zum 3. Dezember um 19:00 Uhr werdet ihr auf der Distributionsplattform zahlreiche Angebote sehen, darunter viele aktuelle Top-Titel, wie Gears 5, The Crew 2, Rage 2 oder Dead Cells.

Außerdem hat Valve mit Hinblick auf das Ende des Jahres die jährlichen Steam-Awards-Nominierungen gestartet. Wie in jedem Jahr könnt ihr eure Favoriten in vielen etablierten und neumodischen Kategorien an die Spitze wählen, um den Entwicklern für ihre Leistung etwas zurückzugeben. Am 31. Dezember wird Valve die Gewinner bekanntgeben.