Steam hat wieder einmal seinen Rekord für gleichzeitige Nutzer gebrochen

HQ

Steam hat seinen Rekord für gleichzeitige Nutzer erneut gebrochen, da am Wochenende 33.675.229 Nutzer aktiv waren. In diesem Zeitraum spielten 10,6 Millionen Spieler ein Spiel.

Wie Eurogamer berichtet, platzierten sich CS:GO und Dota 2 in dieser Zeit an der Spitze der Charts, wobei sie einen Spitzenwert von 1,2 Millionen bzw. 730.000 Spielern anzogen. Die anderen Titel in den Top 5 waren PUBG, Apex Legends und Baldur's Gate 3.

Das letzte Mal, dass der gleichzeitige Rekord gebrochen wurde, war im März 2023, als Steam meldete, dass 33.598.520 Benutzer aktiv waren.