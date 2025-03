Steam hat über 40 Millionen gleichzeitige Nutzer erreicht

HQ

Im Laufe des Jahres 2024 hatten wir mehrfach Gelegenheit, über den enormen Erfolg von Steam zu berichten, mit einem Meilenstein nach dem anderen, zuletzt im Dezember, als der Valve-Dienst über 39 Millionen gleichzeitige Spieler hatte. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, die 40-Millionen-Marke zu erreichen - und jetzt ist es passiert.

SteamDB berichtet via Bluesky, dass am Sonntag 40.017.061 Leute eingeloggt waren und spielten (wir vermuten, dass die Popularität von Monster Hunter: Wilds stark dazu beigetragen hat). Im Vergleich dazu erinnern wir uns daran, dass Steam im Januar 2024 mit 33,7 Millionen gleichzeitigen Spielern einen Höchststand erreichte, was die unglaubliche Geschwindigkeit zeigt, mit der Steam weiter wächst.

Es dient auch als Erinnerung daran, warum Microsoft und Sony sich schon lange dafür entschieden haben, ihre Spiele auch auf dem PC zu veröffentlichen. Der Markt ist einfach so groß, dass es fast unmöglich geworden ist, ihn zu ignorieren.