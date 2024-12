Steam hat mit über 39 Millionen gleichzeitigen Nutzern einen neuen Spielerrekord aufgestellt

HQ

Erst im September konnten wir berichten, dass Steam mit einer fast lawinenartigen Dynamik weiter wächst und über 38 Millionen gleichzeitige Nutzer erreicht hat. Nur wenige dachten, dass es aufhören würde zu wachsen – und nur drei Monate später wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Dank SteamDB wissen wir jetzt, dass am Sonntagabend erstaunliche 39.205.447 gleichzeitige Spieler eingeloggt waren. Das ist praktisch eine Verdoppelung in nur vier Jahren, und natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir berichten können, dass über 40 Millionen Spieler gleichzeitig eingeloggt waren. Vielleicht schon in diesem Monat, wenn die Leute über Weihnachten frei haben?

Hast du am Sonntag selbst über Steam gespielt und dazu beigetragen?