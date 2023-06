Steam hat gerade eine umfassende Überarbeitung der Benutzeroberfläche erhalten

HQ

Steam hat gerade einige wichtige Änderungen an seiner Desktop-Benutzeroberfläche vorgestellt. Es gibt eine ganze Reihe von Verbesserungen am Client, am In-Game-Overlay und viele dieser Funktionen wurden auch gleichzeitig auf das Steam Deck gebracht.

Die aktualisierte Benutzeroberfläche ist wahrscheinlich das erste, was Sie bemerken werden, und obwohl sie nicht unkenntlich ist, ist sie immer noch eine anständige Verbesserung mit klareren Menüs und viel besseren Benachrichtigungen, die angepasst werden können, damit Sie häufiger sehen, was Sie sehen möchten.

Das In-Game-Overlay hat jedoch einige ernsthafte Änderungen erfahren. Es sieht nicht mehr ziemlich ruckelig aus, als ob es einen unangenehmen Graufilter über Ihrem Bildschirm gäbe. Es scheint schnell aufzutauchen, sodass Sie Ihre Spielübersicht, Ihren Desktop-Browser und mehr dort platzieren können, wo Sie es für richtig halten.

Außerdem gibt es die neue Notizfunktion, die sich hervorragend für diejenigen eignet, die Puzzlespiele, Mystery-Titel und jedes Spiel spielen, bei dem Sie ein paar Dinge aufschreiben müssen, damit Sie sie nicht vergessen. Es gibt viele andere Änderungen, die mit diesem neuen Update implementiert wurden, wenn Sie also weitere Details wünschen, besuchen Sie die offizielle Steam-Website.