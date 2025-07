Steam geht härter gegen NSFW-Spiele vor und hat "bestimmte Arten" von Inhalten für Erwachsene aus dem Store entfernt

HQ

Steam hat eine neue Regel hinzugefügt, die keine Spiele zulässt, die gegen Regeln und Standards verstoßen, die von Zahlungsabwicklern, Kartennetzwerken und Internetdienstanbietern festgelegt wurden, insbesondere in Bezug auf "bestimmte Arten von Inhalten nur für Erwachsene".

Laut SteamDB hat dies bereits dazu geführt, dass einige NSFW-Spiele aus den Steam-Storefronts entfernt wurden. Spiele wie Incest Tales: Webcam Daughter sind nicht gerade ein Verlust für die Welt, aber es gibt Bedenken, dass sich dies von den extremsten Spielen für Erwachsene auf der Plattform zu allem entwickeln könnte, was einen Hauch von Sex oder Tabuthemen enthält.

Diese neue Regel wurde anscheinend in erster Linie erlassen, um Kartennetzwerke zu besänftigen, wobei SteamDB darauf hinweist, dass es möglich ist, dass PayPal Probleme mit der Art der auf der Steam-Plattform verfügbaren Inhalte hatte, da Benutzer in bestimmten Regionen sie vor diesem Urteil tagelang nicht nutzen konnten. Valve wird sich in solchen Fällen wahrscheinlich immer auf die Seite der Zahlungsdienstleister stellen, da nur wenige Unternehmen wie Visa und MasterCard mit der Idee einverstanden sind, dass ihr Dienst zur Bezahlung extremer Inhalte für Erwachsene genutzt wird. Außerdem gibt es einfach nicht genug Leute, die einen Aufschrei für NSFW-Spiele auslösen werden, insbesondere für solche, die Tabuthemen wie Inzest behandeln.