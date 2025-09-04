Steam geht aus, sobald Hollow Knight: Silksong gestartet wird

HQ

Während Hollow Knight ein Hit war und das zu Recht, fühlt sich die massive Aufmerksamkeit, die auf Hollow Knight: Silksong gelegt wird, etwas surreal an. Das ursprüngliche Indie-Spiel hat bisher nur mit etwa 70.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam einen Spitzenwert erreicht, was zwar keine geringe Zahl ist, aber nicht annähernd an einige der Giganten heranreicht, die auf der Plattform gestartet sind.

Aus diesem Grund fühlt sich der Start von Silksong in seiner Unermesslichkeit fast mythisch an, und der Beweis dafür ist, dass genau zum Start des Spiels Steam jetzt ausgefallen ist und von einer Reihe von Netzwerkfehlern heimgesucht wurde, was bedeutet, dass es unmöglich ist, auf die Storefront von Valve zuzugreifen.

Wie Steamstat.us zeigt, hat die Plattform so ziemlich überall auf der Welt Probleme, was bedeutet, dass Sie keine Kopie von Silksong zu Ihrer Bibliothek hinzufügen und spielen können, oder sogar auf Ihre eigenen PC-Spiele zugreifen und sie spielen können.

Es ist unklar, wann Steam wieder verfügbar sein wird, aber die gute Nachricht ist, dass Sie auf dem PC immer noch auf Silksong zugreifen können, nur über Xbox und die Windows Store und über Game Pass, wo es sich um einen Start am ersten Tag handelt.