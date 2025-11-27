Steam fügt offizielle Unterstützung für Switch 2 Pro Controller hinzu

HQ

Viele waren schockiert, als Nintendo den Preis für den neuen Pro Controller für die Switch 2 ankündigte, da sich herausstellte, dass es der teuerste Standardcontroller aller Zeiten war. Glücklicherweise war es gut, und wir haben es in unserer Rezension sehr gut bewertet.

Und wenn Sie diesen Controller wirklich mögen, können wir jetzt verkünden, dass er gerade noch besser geworden ist. In der Patchliste für das neueste Update des Steam-Clients lesen wir, dass Valve "Unterstützung für Nintendo Switch 2-Controller hinzugefügt hat, die über USB unter Windows angeschlossen sind." Und die gute Nachricht für PC-liebende Nintendo-Spieler hört damit nicht auf, denn sie haben auch "Unterstützung für GameCube-Adapter im Wii U-Modus mit Rumble unter Windows hinzugefügt."

Das bedeutet, dass du, wenn du möchtest, deine Steam-Spiele mit Nintendos neuem Pro Controller ohne Aufwand spielen kannst – oder sogar mit einem Gamecube-Controller.

Was ist dein bevorzugter Controller für Steam?