Steam feiert sein 20-jähriges Bestehen, indem es einige der besten Spiele aus jedem Jahr zum Verkauf anbietet

Wenn Sie sich heute alt fühlen möchten, können Sie auch Folgendes lesen: Valves Online-Spieleplattform Steam ist gerade 20 Jahre alt geworden. Das ist richtig, 20 Jahre Steam, und um das alles zu feiern, hat Valve eine Zeitleiste für jedes Jahr von 2003 bis 2023 erstellt.

Wenn Sie jetzt auf Steam gehen, können Sie in die Geschichte der Plattform, Valve als Unternehmen und die Spiele, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, eintauchen. Es gibt auch einige großartige und alte Memes mit Valve-Charakteren.

Aber wenn Sie etwas Geld sparen möchten, sind viele der Spiele, die in dieser Zeitleistenfeier vorgestellt werden, auch im Angebot. Einige Valve-Originale können für weniger als 1 £ gekauft werden, während andere Spiele in Bezug auf ihre Preise ebenfalls einen ernsthaften Einbruch erlitten haben. Nicht alles, was vorgestellt wird, ist im Angebot, und oft zeigt Ihnen Valve nur, was die besten Spiele eines bestimmten Jahres waren, aber wenn Sie etwas in Ihrer Bibliothek vermissen, warum werfen Sie nicht einen Blick darauf? Sie können die Zeitleiste hier durchgehen.