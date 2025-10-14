Steam erreicht mit 41 Millionen gleichzeitigen Spielern neue Höchststände

HQ

Die Spieler strömen weiterhin in Scharen auf den PC, und nirgendwo wird das deutlicher als in den neuesten und unglaublich beeindruckenden Zahlen von Steam. Der neue Rekord - erstaunliche 41,6 Millionen gleichzeitige Spieler, die alle gleichzeitig online sind. Mehr als doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Ein großer Gewinn.

Aber das ist noch nicht einmal ansatzweise die ganze Geschichte. Denn wenn man nur ein paar Jahre zurückblickt - genauer gesagt bis Januar 2024 - erreichte die Zahl der gleichzeitigen Spieler rund 33 Millionen. Das bedeutet, dass Steam es seitdem geschafft hat, fast zehn Millionen neue gleichzeitige Nutzer zu gewinnen - mindestens. Und das in nur zwei Jahren. Spulet man noch weiter zurück bis kurz vor der Pandemie im Jahr 2020, lag der Rekord bei rund 19 Millionen gleichzeitigen Spielern.

Es gibt natürlich viele gute Gründe für den Erfolg. PC-Gaming ist normaler und zugänglicher geworden als je zuvor. Vorbei ist das alte Stigma, dass PC-Spiele ein kompliziertes Chaos sind, und obendrein konnte Steam seinen äußerst kunden- und benutzerfreundlichen Ansatz beibehalten. Ganz zu schweigen von einer Bootsladung mit tollen Angeboten und Rabatten.

Gehören Sie zu den vielen neuen Spielern, die in den letzten fünf Jahren zu Steam gekommen sind?