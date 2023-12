Steam ermöglicht es Ihnen jetzt, Ihre seltsamsten Spiele in Ihrer Bibliothek zu verstecken

HQ

Letzten Monat haben wir entdeckt, dass es so aussieht, als würde Steam es den Nutzern erlauben, ihre Bibliotheken in Zukunft vor neugierigen Blicken zu verstecken. Jetzt, mit der neuesten Beta des Steam-Clients, ist dieses Update da, zusammen mit einigen Änderungen an Ihrem Warenkorb.

Zuerst ändert sich jedoch die Privatsphäre. Jetzt können Sie Ihre Spiele so gut wie vollständig vor Ihren Freunden und anderen Benutzern verbergen. "Ab heute könnt ihr bestimmte Spiele als privat markieren und sie verschwinden von überall dort, wo sie von jemand anderem als euch gesehen werden", schreibt Valve. "Dazu gehören: Ihr Besitz, Ihr Status im Spiel, Ihre Spielzeit und Ihre Aktivitäten in diesem Spiel. Diese zusätzliche Kontrolle ermöglicht es dir, den größten Teil deiner Steam-Bibliothek für deine Freunde sichtbar zu halten, so dass sie sehen können, was du spielst und mitmachen können, aber auch ein paar dieser Spiele nur für dich behalten kannst."

Die Tatsache, dass es sich nicht nur um einen Wechsel zwischen privater und öffentlicher Bibliothek handelt, ist gut für diejenigen, die ein paar Spiele haben, die sie verstecken möchten. Wir gehen davon aus, dass dies für die Mehrheit der Benutzer keine große Sache sein wird, aber für diejenigen unter Ihnen, die sich hin und wieder mit der NSFW befassen, wird es eine großartige Funktion sein. Steam erlaubt schließlich so ziemlich alles in seinem Store, also wird es einige von euch geben, die Dinge zu verbergen haben.

Die neuen Warenkorbfunktionen scheinen eine größere Anziehungskraft zu haben und ermöglichen es Ihnen, mehrere Geschenke zu kaufen, ohne den Kaufprozess mehrmals zu durchlaufen. Du kannst diese Option nur erhalten, wenn du dich für den Beta-Test des Steam-Clients angemeldet hast, den du über den Interface-Tab in deinen Steam-Einstellungen umschalten kannst.