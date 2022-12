Steam enthüllt die meistverkauften und meistgespielten Spiele des Jahres 2022

HQ

2022 ist fast vorbei und wir sollten wirklich nichts mehr erwarten, was in diesem Jahr mit Spielen zu tun hat. Steam denkt, dass dies der perfekte Zeitpunkt ist, um auf einer speziellen Steam-Seite zu enthüllen, was wir gekauft, gespielt haben und vieles mehr.

Sehen Sie, welche Titel (neben erwarteten wie Elden Ring, Monster Hunter Rise und Call of Duty: Modern Warfare II) Platinverkäufer wurden, und überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Favoriten zu denen gehörten, mit denen Steam-Spieler die meiste Zeit verbracht haben. Es gibt sogar Diagramme für Steam Deck-Benutzer und VR.