Steam enthüllt die meistgespielten Spiele des Jahres 2023

Zum Jahresende hat uns Steam einen Blick auf die meistgespielten Spiele des Jahres 2023 sowie einige andere interessante Statistiken für diejenigen gegeben, die sehen möchten, welche Titel das Jahr wirklich dominiert haben, wenn es um den PC-Markt geht.

In Bezug auf die meistgespielte Kategorie wurde Steam's Best of 2023 in vier verschiedene Kategorien unterteilt. Platin, Gold, Silber und Bronze. Platin-Spiele hatten über 300.000 gleichzeitige Spieler, Gold 150.000, Silber 80.000 und Bronze 40.000. In der Platin-Kategorie sehen wir reguläre Valve-Klassiker in Dota 2 und Counter-Strike 2, aber natürlich füllen Starfield, Baldur's Gate III und mehr diese Kategorie aus.

Ein überraschender Neuzugang in der Platin-Liste ist Goose Goose Duck, ein teambasiertes Spiel, das zwei Jahre alt ist und in diesem Jahr auf über 700.000 gleichzeitige Spieler angestiegen ist.

Wenn wir uns die Top-Seller ansehen, sehen wir einige Crossover mit den meistgespielten, aber einige Titel wie Cyberpunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare III und Hogwarts Legacy haben es geschafft, viele Exemplare zu verkaufen, ohne die Marke der besten gleichzeitigen Spieler zu knacken.

Schauen Sie sich hier alle offiziellen Statistiken von Steam an.