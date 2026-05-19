Steam entfernt NSFW- und Mature-Labels bei umfassenden Änderungen an Store-Tags
Schaffe all das Erwachsenenzeug weg und füge ein paar unschuldige, pelzige Freunde hinzu!
Erwarten Sie ab jetzt große Änderungen an den Labels, die Sie auf der Steam Store-Seite eines Spiels sehen, denn Valves digitale Plattform hat große Änderungen an den Steam-Store-Tags angekündigt. Sie haben 28 entfernt, 17 Tags hinzugefügt und andere geändert, um die Etiketten, die man auf Spielen sieht, etwas besser erkennbar zu machen.
Es ist leicht nachzuvollziehen, warum viele der 28 Tags entfernt wurden, da Steam Probleme mit überlappenden Tags, zu restriktiven oder anderweitig nicht klar genug ist, was sie bedeuten. Die Tags 'Mature' und 'NSFW' überschnitten sich zum Beispiel zu sehr mit 'Gore', 'Gewalt' und 'Sexueller Inhalt', ohne klar zu machen, was gemeint ist. Vielleicht möchtest du ein blutiges NSFW-Spiel spielen, aber vielleicht möchtest du nicht, dass es ein Gooner-Spiel mit sexuellen Inhalten ist, zum Beispiel.
Einige große Marken-Tags wurden ebenfalls entfernt. Dungeons & Dragons, Games Workshop und Warhammer 40K wurden aus dem Steam Store entfernt, vermutlich damit die Spiele, die mit diesen Marken verbunden sind, nach Genre identifiziert werden können und nicht nur nach der IP, an die sie gebunden sind.
Was die hinzugefügten Tags betrifft, sehen wir, dass der Fokus auf pelzigen Freunden liegt, da Zoo, Tiere, Wölfe und Capybara als neue Tags hinzugefügt wurden. Es gibt jetzt auch Tags für Wuxia- und Xianxia-Spiele, die das Erscheinen großer Spiele prominenter chinesischer Entwickler ankündigen. Sehen Sie sich unten eine vollständige Liste der neuen Tags an:
- Bullet Heaven – Das Gegenteil von Bullet Hell; Konzentriere dich auf Upgrades, während du automatisch Horden von Feinden angreifst
- Desktop Companion – Spiele, die nur einen Teil deines Bildschirms nutzen und dir Gesellschaft leisten, während du andere Dinge erledigst
- Organisation – Aufräumen, entrümpeln oder auspacken, und Gegenstände sorgfältig in virtuelle Räume platzieren
- Reinigung – Befriedigende Entfernung von Schmutz und Schmutz von Gegenständen
- Dekoration – Kreative Platzierung von Möbeln und anderen Gegenständen
- Wuxia – Historisches Fantasy-Abenteuer mit Kampfkünsten, konkurrierenden Sekten und innerem Qi
- Xianxia – Fantasy-Abenteuer, das sich auf das Kultivieren übernatürlicher Kräfte und Stärke konzentriert
- Fallende Blöcke – Anordnen, Drehen und Platzieren von Blöcken von oben
- Spionage – Spionage oder heimliches Sichern wertvoller Informationen
- Samurai – Japanische Krieger, die vor allem für Katanas, Loyalität und Selbstdisziplin bekannt sind
- Zoo – Pflege und Präsentation eines Wildtierparks voller Wildtiere
- Wölfe – auch bekannt als Canis Lupus
- Capybaras – Die größte und möglicherweise niedlichste Nagetierart
- Tiere – Niedlich und pelzig, oder groß und furchteinflößend und alles dazwischen
- Kult – Kleine Gruppen mit extremer Hingabe an eine Person, Sache oder einen Glauben
- Poker – Ziehen, Einsatz und Bluff
- Spracherwerb – Erlernen und Unterrichten neuer Sprachen
Modifizierte Tags sind im Grunde Tags, die nicht entfernt wurden, deren Formulierungen aber geändert wurden. Zum Beispiel heißt Pool heute Billard, da es mit Spielen verbunden ist, bei denen ein Schwimmbad zu tun hat. Conversation wurde in Dialog-Heavy umbenannt. Auch hier geht es um diese zusätzliche Klarheit. Sieh dir unten auch die entfernten und modifizierten Tags an:
ENTFERNT:
- 3D-Vision
- Ambient
- Amerika
- Blut
- Crowdfunding
- Kultklassiker
- Dokumentarfilm
- Drama
- Dungeons & Dragons
- Elektronisch
- Erfahrung
- Spielfilm
- Ausländisch
- GameMaker
- Spielewerkstatt
- Illuminati
- Kickstarter
- LEGO
- Meisterwerk
- Reif
- Film
- Erzählung
- NSFW
- Roguevania
- RPGMaker
- Warhammer 40K
- Web-Publishing
- Gut geschrieben
MODIFIZIERT:
- "Clicker" wurde in "Incremental" umbenannt, um das größere Wesen von Spielen einzufangen, die sich auf steigende Zahlen konzentrieren.
- "Conversation" wurde zur besseren Verständlichkeit in "Dialogue Heavy" umbenannt
- Wir haben ein paar Tags im Plural verwendet, um zu anderen Tags zu passen: Hunde, Füchse, Vampire, Elfen, Zwerge und Assassinen
- "Pool" wurde humorvoll auf Spiele mit einem Schwimmbecken angewendet, daher haben wir es in "Billard" umbenannt, was ohnehin der übergeordnete Begriff für alle Spiele ist, die mit Queue-Sticks gespielt werden
- Die Verschmelzung von "Jet" mit "Flight", da der Begriff "Jet" nicht eindeutig genug war.
- Verschmelzung von "Unverzeihlich" mit "Schwierig", da sich diese Begriffe meist in Gebrauch und Absicht überschneiden