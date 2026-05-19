Steam entfernt NSFW- und Mature-Labels bei umfassenden Änderungen an Store-Tags

HQ

Erwarten Sie ab jetzt große Änderungen an den Labels, die Sie auf der Steam Store-Seite eines Spiels sehen, denn Valves digitale Plattform hat große Änderungen an den Steam-Store-Tags angekündigt. Sie haben 28 entfernt, 17 Tags hinzugefügt und andere geändert, um die Etiketten, die man auf Spielen sieht, etwas besser erkennbar zu machen.

Es ist leicht nachzuvollziehen, warum viele der 28 Tags entfernt wurden, da Steam Probleme mit überlappenden Tags, zu restriktiven oder anderweitig nicht klar genug ist, was sie bedeuten. Die Tags 'Mature' und 'NSFW' überschnitten sich zum Beispiel zu sehr mit 'Gore', 'Gewalt' und 'Sexueller Inhalt', ohne klar zu machen, was gemeint ist. Vielleicht möchtest du ein blutiges NSFW-Spiel spielen, aber vielleicht möchtest du nicht, dass es ein Gooner-Spiel mit sexuellen Inhalten ist, zum Beispiel.

Einige große Marken-Tags wurden ebenfalls entfernt. Dungeons & Dragons, Games Workshop und Warhammer 40K wurden aus dem Steam Store entfernt, vermutlich damit die Spiele, die mit diesen Marken verbunden sind, nach Genre identifiziert werden können und nicht nur nach der IP, an die sie gebunden sind.

Was die hinzugefügten Tags betrifft, sehen wir, dass der Fokus auf pelzigen Freunden liegt, da Zoo, Tiere, Wölfe und Capybara als neue Tags hinzugefügt wurden. Es gibt jetzt auch Tags für Wuxia- und Xianxia-Spiele, die das Erscheinen großer Spiele prominenter chinesischer Entwickler ankündigen. Sehen Sie sich unten eine vollständige Liste der neuen Tags an:



Bullet Heaven – Das Gegenteil von Bullet Hell; Konzentriere dich auf Upgrades, während du automatisch Horden von Feinden angreifst



Desktop Companion – Spiele, die nur einen Teil deines Bildschirms nutzen und dir Gesellschaft leisten, während du andere Dinge erledigst



Organisation – Aufräumen, entrümpeln oder auspacken, und Gegenstände sorgfältig in virtuelle Räume platzieren



Reinigung – Befriedigende Entfernung von Schmutz und Schmutz von Gegenständen



Dekoration – Kreative Platzierung von Möbeln und anderen Gegenständen



Wuxia – Historisches Fantasy-Abenteuer mit Kampfkünsten, konkurrierenden Sekten und innerem Qi



Xianxia – Fantasy-Abenteuer, das sich auf das Kultivieren übernatürlicher Kräfte und Stärke konzentriert



Fallende Blöcke – Anordnen, Drehen und Platzieren von Blöcken von oben



Spionage – Spionage oder heimliches Sichern wertvoller Informationen



Samurai – Japanische Krieger, die vor allem für Katanas, Loyalität und Selbstdisziplin bekannt sind



Zoo – Pflege und Präsentation eines Wildtierparks voller Wildtiere



Wölfe – auch bekannt als Canis Lupus



Capybaras – Die größte und möglicherweise niedlichste Nagetierart



Tiere – Niedlich und pelzig, oder groß und furchteinflößend und alles dazwischen



Kult – Kleine Gruppen mit extremer Hingabe an eine Person, Sache oder einen Glauben



Poker – Ziehen, Einsatz und Bluff



Spracherwerb – Erlernen und Unterrichten neuer Sprachen



Modifizierte Tags sind im Grunde Tags, die nicht entfernt wurden, deren Formulierungen aber geändert wurden. Zum Beispiel heißt Pool heute Billard, da es mit Spielen verbunden ist, bei denen ein Schwimmbad zu tun hat. Conversation wurde in Dialog-Heavy umbenannt. Auch hier geht es um diese zusätzliche Klarheit. Sieh dir unten auch die entfernten und modifizierten Tags an:

ENTFERNT:



3D-Vision



Ambient



Amerika



Blut



Crowdfunding



Kultklassiker



Dokumentarfilm



Drama



Dungeons & Dragons



Elektronisch



Erfahrung



Spielfilm



Ausländisch



GameMaker



Spielewerkstatt



Illuminati



Kickstarter



LEGO



Meisterwerk



Reif



Film



Erzählung



NSFW



Roguevania



RPGMaker



Warhammer 40K



Web-Publishing



Gut geschrieben



MODIFIZIERT: