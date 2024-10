Steam, die in Deutschland aufgrund von Regulierungen keine Altersfreigabe haben, wird Steam keine Spiele mehr verkaufen

HQ

Steam hat ein weniger strenges Altersfreigabesystem im Vergleich zu den Altersfreigaben von Konsolenspielen (erinnern Sie sich zum Beispiel daran, als Balatro sein Alterssystem im Nintendo eShop von 3+ auf 18+ änderte, aber auf Steam unverändert blieb).

Aber Valve muss immer noch die lokalen Vorschriften einhalten. Und Deutschland hat festgelegt, dass alle Spiele ein Bewertungssystem haben müssen, um an Verbraucher verkauft zu werden. Aus diesem Grund wird ab dem 15. November 2024 jedes Spiel ohne gültige Altersfreigabe auf Steam in Deutschland nicht mehr angezeigt.

Steam kündigte diese Maßnahme im vergangenen März an, und Today hat diesen Beitrag aktualisiert und eine Frist bis zum 15. November 2024 gesetzt (via @SteamDB).

Entwickler, deren Spiele kein Altersfreigabesystem haben, müssen "den in Steam integrierten Inhaltsfragebogen wahrheitsgemäß ausfüllen und die Ergebnisse veröffentlichen".

Dabei handelt es sich um ein integriertes System, das im Januar 2020 zur Pflicht gemacht wurde und bei dem die Publisher darauf antworten, welche Art von Inhalten das Spiel hat. Jedes Spiel, das danach veröffentlicht wird, wäre in Ordnung, aber dieses Gesetz gilt auch für jedes andere Spiel auf Steam, einschließlich vieler "Trashgames" und einiger Indie-Spiele.

Es ist wichtig zu beachten, dass das offizielle Gouvernement-Bewertungssystem, USK, für Steam nicht obligatorisch ist. Das Steam-eigene Bewertungssystem, das leichter zugänglich ist, reicht aus, aber Valve warnt davor, dass das Ausfüllen des Fragebogens keine Garantie dafür ist, dass das Spiel in Deutschland verfügbar bleibt: "Es gibt bestimmte Arten von Inhalten, die in Deutschland nicht an Kunden verkauft werden dürfen."