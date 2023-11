Steam Deck OLED mit besserem Akku und mehr angekündigt

HQ

Magnus ist bei weitem nicht der Einzige, der das Steam Deck fantastisch findet, daher ist es kein Wunder, dass sich Valves tragbares Spielgerät sehr gut verkauft hat. Dies hat auch zu einigen Fragen zu einem Steam Deck 2 geführt, etwas, das Valve immer wieder betont hat, dass es noch Jahre entfernt ist. Das bedeutet nicht, dass wir lange auf eine bessere Version warten müssen.

Valve hat angekündigt , dass das, was im echten Nintendo-Stil ist, das Steam Deck OLED genannt wird. Das Bemerkenswerteste an dieser neuen Version ist natürlich, dass sie über einen 7,4-Zoll-OLED-Bildschirm verfügt, was bedeutet, dass wir hellere und bessere Farben auf einem winzig kleinen größeren Bildschirm erhalten, der eine Leistung von 90 Hz liefern kann.

Ein weiteres Highlight ist der neue 50-Wh-Akku, der uns eine längere Akkulaufzeit ermöglicht. Mit einem 2,5 Meter langen Ladekabel, schnelleren Downloads dank Wi-Fi 6E-Unterstützung und einem etwas geringeren Gewicht wird dies zweifellos sogar viele bestehende Steam Deck-Besitzer zu einem Upgrade verleiten und offensichtlich mehr Menschen dazu bringen, Valves Handheld-Gaming-Gerät zu kaufen. Sie müssen jedoch dafür bezahlen, da das Steam Deck 512 GB OLED 549 US-Dollar und das Steam Deck 1 TB OLED 649 US-Dollar kosten wird, wenn sie am 16. November in einigen Gebieten auf den Markt kommen.

