Steam Deck hat mittlerweile über eine Million Einheiten verkauft

Steam Deck wurde, genau wie alles andere, von der Pandemie getroffen und verzögerte sich, was dazu führte, dass Valve immer noch keine Einheiten an alle vorbestellten Personen herausbrachte. Aber zumindest tickt es in einem schnellen Tempo, und während der KDE-Konferenz Academy 2022 enthüllte David Edmundson, dass über eine Million Einheiten ausgeliefert wurden.

Es sieht so aus, als ob die Dinge für Valve ziemlich gut laufen, aber der Wettbewerb steht vor der Tür, da mehrere andere Hardwarehersteller (einschließlich Logitech und Razer) an Cloud-basierten Geräten basteln, die tragbare Spiele zu viel niedrigeren Kosten als Steam Deck anbieten. Wie sich dies auf den Umsatz auswirken wird, bleibt abzuwarten.

