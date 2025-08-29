Steam Deck 2 soll sich auf 2028 verschieben

HQ

Valve hat vor drei Jahren mit der Einführung des Steam Decks die PC-Welt aufgemischt. Obwohl es nie gelang, mit Nintendos Switch in den Verkaufszahlen mithalten zu können, erwies sich der Handheld dennoch als Erfolgsgeschichte und steigerte die Reichweite von SteamOS, das jetzt auch auf konkurrierenden tragbaren PC-Geräten angeboten wird.

Aber die brennende Frage bleibt: Wann werden wir das Steam Deck 2 sehen? Laut Brancheninsidern wird es eine Weile dauern. Berichten zufolge konzentriert sich Valve derzeit auf die Entwicklung einer Heimkonsole, die direkt mit PlayStation und Xbox konkurrieren soll - ein mutiger und aufregender Schritt, wenn er sich als wahr herausstellt.

Was das Deck 2 selbst betrifft, so sind Details rar. Erste Spekulationen deuten auf AMDs kommende RDNA 5-Architektur hin, die einen deutlichen Leistungssprung im Vergleich zum aktuellen Modell bedeuten würde. Das geplante Veröffentlichungsfenster ist irgendwann im Jahr 2028, was Valve genügend Zeit gibt, den Markt zu studieren, seine Konkurrenten zu analysieren und seine Strategie zu verfeinern, um einen Handheld zu liefern, der noch überzeugender sein könnte.

Freust du dich schon auf das Steam Deck 2?