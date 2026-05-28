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Tage bevor Valve ihren neuen Controller über Steam auf den Markt brachte, erklärten Vertreter in einem Interview mit IGN, dass sie glaubten, dass ihr Bestand und ihre Produktionskapazität ausreichen, um die Nachfrage zu decken, es aber natürlich schwierig sei, genau vorherzusagen, wie viele Menschen an einem Produkt interessiert sein würden. Und es muss gesagt werden, dass ihre Vorhersage völlig daneben lag. Wenn du genau zum Zeitpunkt des Starts bereit warst, hättest du vielleicht das Glück gehabt, mit einer Bestellung durchzukommen, aber für viele war es ein vergeblicher Kampf mit dem Aktualisieren-Button. Die Lieferzeit reichte von 4-5 Tagen auf 14-16 Tage, nur um schließlich eine Meldung anzuzeigen, dass es ausverkauft war. Anscheinend war der gesamte Vorrat in weniger als einer halben Stunde ausverkauft. Wenn du zu denen gehörst, die mit leeren Händen zurückgegangen sind, verzweifle nicht – weitere sind unterwegs, und du kannst dich über Steam anmelden, um eine E-Mail zu erhalten, sobald eine für dich bereit ist. Im Gegensatz zu anderen Arten von Gaming-Hardware ist ein Controller nicht in gleichem Maße von Komponentenmangel betroffen, aber die Frage ist: Lohnt sich der Hype überhaupt? Solltest du dich überhaupt darauf freuen, einen bestellen zu können? Wir hatten das Glück, ein Gerät zur Überprüfung zu bekommen und haben es auf die Probe gestellt.

Die Steam Controller existierte schon früher. Valves erstes Experiment, ebenfalls 'Steam Controller ' genannt, war ein ziemlich merkwürdiges Gerät, das trotz seiner Lüfter kein großer Erfolg war. Es hatte zwei Trackpads und nur einen Analogstick. In dieser neuen Version gibt es immer noch zwei Trackpads, aber es handelt sich in den meisten anderen Aspekten um einen viel traditionelleren Controller; allerdings unterscheidet es sich deutlich von allen anderen Modellen auf dem Markt, aus einem sehr großen und wichtigen Grund – Steam Input, auf das wir noch zurückkommen.

Die Steam Controller kommt in einer braunen Box mit schwarzer Grafik, und darin befinden sich drei Elemente: der Controller, ein USB-C-zu-USB-A-Kabel und ein sogenannter 'Puck'. Abgesehen von den üblichen Rechtsinformationsblättern gibt es nur ein kleines Diagramm, das kurz erklärt, wie man es mit dem Computer verbindet, sowie einen QR-Code für ein detaillierteres Handbuch. Der Puck ist an einen Computer angeschlossen und bietet eine 2,4-GHz-Verbindung, und nach einem schnellen Firmware-Update kann er über den Puck, Bluetooth oder Kabel verbunden werden. Der Dongle selbst kann bis zu vier Steam Controller angeschlossen haben, und wenn du R1 und B gedrückt hältst, schaltest du den Controller auf Bluetooth um und verbindest dich mit dem Gerät, mit dem du ihn zuletzt gekoppelt hast. Zum Beispiel kannst du den Hub an deinen Computer anschließen, Bluetooth mit deinem Steam Deck (und hoffentlich bald deiner Steam Machine) verbinden und einfach zwischen ihnen wechseln. Das ist hauptsächlich das Setup, das ich zum Testen verwendet habe. Mein Steam Deck war mit dem Fernseher verbunden, mein Laptop lag auf dem Schreibtisch, und es funktionierte nahtlos. Innerhalb von 3 Sekunden hat er sich je nach Einschaltung mit einem der beiden verbunden (die 2.4-Verbindung wird aktiviert, indem man R1 und A beim Einschalten gedrückt hält).

Im Grunde gibt es zwei zentrale Fragen beim Kauf eines neuen Controllers: Funktioniert er gut und fühlt er sich gut an, ihn zu benutzen? Wenn wir zuerst die letztere Frage stellen, lautet die Antwort ja, das Steam Controller liegt gut in den Händen, aber das ist eine sehr subjektive Einschätzung, mit der nicht jeder übereinstimmt. Jeder kann ein Paar Lederstiefel oder ein Paar Turnschuhe finden, die passen, aber welches du bevorzugt oder am bequemsten findest, variiert von Person zu Person. Wenn ich also sage, dass sich der Controller gut in den Händen anfühlt, bedeutet das nicht viel, sondern eine Frage der Vorliebe. Ein Vergleich hilft, die Dinge zu klären, und der beste, den ich sagen kann, ist, dass er am ehesten einem Standard-Xbox-Controller ähnelt, aber mit symmetrischen Riegeln wie bei einem DualSense. Allerdings sind die Sticks etwas höher und näher an den anderen Tasten positioniert, sodass es für Leute, die das asymmetrische Layout bevorzugen, nicht allzu fremd wirken wird.

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Die beiden Trackpads sind bequem positioniert, sodass man sie mit den Daumen leicht erreichen kann. Obwohl sie dem Controller ein etwas unbeholfenes Aussehen verleihen, sind sie nicht umständlich zu bedienen und, vor allem, sie stehen nicht im Weg. Auf der Rückseite gibt es vier zusätzliche Tasten, die leicht zugänglich sind – vielleicht etwas zu einfach. Wie bei vielen anderen Controllern mit Tasten auf der Rückseite kann es passieren, dass man sie versehentlich drückt. Grundsätzlich ist das kein Problem, da sie standardmäßig keine Funktion haben, aber es ist wichtig, darauf Bescheid zu wissen.

Auf der Rückseite befinden sich außerdem zwei unsichtbare Sensoren, die erkennen, ob deine Finger darauf sind. Ebenso können beide Analogsticks erkennen, wenn man sie berührt. Genau wie die hinteren Tasten haben sie standardmäßig keine Funktion, aber das fügt eine zusätzliche Funktionalität hinzu, die du in Steam nutzen kannst, einschließlich Gyro-Funktionalität, die du nur aktivieren kannst, wenn die Sensoren Berührung erkennen. Die Analogsticks sind magnetisch. Das bedeutet, dass es beim Bewegen keine physische Reibung gibt, was sie angeblich weniger anfällig für Stick-Drift macht. Nur die Zeit wird zeigen, ob das stimmt, aber es scheint der allgemeine Konsens bezüglich magnetischer Sticks zu sein.

Wenn du mit dem Layout und der Funktionalität des Steam Decks vertraut bist, wirst du es sofort im Steam Controller erkennen. Es handelt sich mehr oder weniger um einen direkten Port, und Valves Ziel war es, dem Spieler die gleichen Fähigkeiten zu geben, wie wenn er das Steam Deck in den Händen hält, selbst wenn es mit dem Fernseher verbunden ist. Allerdings braucht man kein Steam Deck, um von seiner Funktionalität zu profitieren; man braucht nur einen Computer mit Steam, und genau hier kommt das Genie von Steam Controller zum Vorschein. Im Allgemeinen könnte man sagen, es handelt sich um einen relativ standardmäßigen Controller; Tatsächlich wirkt es etwas billig. Er ist sehr leicht und besteht aus schlichtem Kunststoff – zweifellos eine Entscheidung, die Valve getroffen hat, um die Kosten niedrig zu halten – aber wenn man ihn mit Steam verbindet, entwickelt er sich von einem ordentlichen, vielleicht mittelmäßigen Controller zu einer Welt voller Möglichkeiten, die meiner Meinung nach kein anderes Modell auf dem Markt bietet.

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In Verbindung mit Steam Input kannst du die Funktionalität aller Buttons nach Belieben neu programmieren. Man kann virtuelle Menüs mit den Trackpads erstellen oder sie einfach als Maus oder zur Duplikation der anderen Tasten verwenden. Das wahre Genie zeigt sich, wenn man sich in PC-Spiele stürzt, die normalerweise keinen Controller unterstützen. Zusammen mit Steam Input kannst du jede Funktionalität simulieren. Es ist sogar möglich, Strategie- oder Simulationsspiele zu spielen, die oft zahlreiche Untermenüs und Tastenkombinationen haben. Es ist vielleicht nicht das, was die meisten Leute bevorzugen, aber als jemand, der seit ein paar Jahren alle möglichen Spiele auf dem Steam Deck spielt, kann ich sagen, dass es funktioniert. Als Beispiel kann ich Alien vs. Predator aus dem Jahr 2010 nennen, ein FPS, das keine Controller auf dem PC unterstützt, aber ein freundlicher Steam-Nutzer hatte ein Steam Deck-Layout erstellt, das ich mit einem einzigen Klick heruntergeladen habe und direkt auf das Steam Controller übertragen kann. Das ist ein etwas skurriler Bonus für die Steam Controller, da es kein Feature des Controllers selbst, sondern von Steam ist. Was Valve geschafft hat, ist, die endlose Funktionstiefe von Steam Input freizuschalten, sodass es zugänglich ist, wenn Sie Ihren Computer mit dem Fernseher verbinden und sich auf dem Sofa entspannen möchten. Man kann Schicht um Schicht von Befehlen und kontextuellen Layouts erstellen, so viele, dass es fast zu einem Spiel für sich werden kann.

Dieser große Vorteil des Controllers kann daher auch als Nachteil gesehen werden, da Steam den Zugriff auf diese zusätzliche Funktionalität erfordert. Wenn du es nicht für Steam nutzen willst, kannst du dich auch woanders umsehen, denn es gibt fast sicher bessere Standard-Controller zu einem niedrigeren Preis. Glücklicherweise können Sie in Steam einfach externe Spiele, Apps und Programme über eine Verknüpfung hinzufügen und so die Möglichkeiten eröffnen. Wahrscheinlich gibt es nicht viele Leute, die an einem Steam Controller interessiert sind und Steam nicht nutzen, aber es ist wichtig zu erwähnen. Wenn Steam nicht auf deinem Computer läuft, hat der Controller ein Standard-Layout wie eine Maus, sodass du dich auf dem Desktop bewegen kannst; aber wenn Steam im Hintergrund läuft, ist es vollständig aktiviert, und man kann zum Beispiel problemlos eine virtuelle Tastatur im Webbrowser aufrufen.

Was andere Nachteile angeht, ist es erwähnenswert, dass die Vibrationen in Ordnung sind, aber bei weitem nicht auf dem Niveau mit zum Beispiel dem DualSense der PS5. Die Trackpads bieten jedoch ein ausgezeichnetes haptisches Feedback, genau wie auf dem Steam Deck. Es gibt auch keinen Mini-Jack-Eingang, sodass es zum Beispiel nicht möglich ist, ein Mikrofon oder Headset anzuschließen. Ich vermute, das dient dazu, die Kosten niedrig zu halten, und vielleicht gibt es eine Herausforderung, diese Funktionalität mit Steam zum Laufen zu bringen, besonders wenn man Bluetooth nutzt, aber es wäre schön gewesen, diese Option zu haben.

In vielerlei Hinsicht ist das Steam Controller eigentlich gerade gut genug. Die Standardfunktionalität ähnelt anderen Standardcontrollern, aber nichts Ungewöhnliches. Die magnetischen Sticks sind theoretisch ein schönes Merkmal wegen ihrer Haltbarkeit, aber ihre Funktionalität ist gleich. Wenn du einen Controller ohne zusätzliche Funktionen suchst, gibt es viele günstigere Alternativen, die leichter zu bekommen sind und genauso gut funktionieren. Wenn man es jedoch mit Steam Input kombiniert, bleibt einem möglicherweise der beste Controller für den PC, da er eine nahezu endlose Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet und es ermöglicht, selbst die am meisten Maus-und-Tastatur-abhängigen Spiele zu spielen, während man sich auf dem Sofa zurücklehnt. Es ist ein großer Unterschied zu Valves Experimenten mit dem ersten Steam Controller, baut aber auf all den Erfahrungen auf, die sie seitdem gesammelt haben, und dadurch wirkt fast alles daran gut gestaltet und durchdacht.