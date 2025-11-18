Steam bricht Rekorde mit 16,2 Milliarden Dollar Umsatz

HQ

Gabe Newell wird sicher den ganzen Weg zur Bank lachen und sich höchstwahrscheinlich mit reinem Gewissen eine vierte Luxusyacht gönnen. Steam schneidet weiterhin außergewöhnlich gut ab und laut den neuesten Prognosen entwickelt sich 2025 zum bisher erfolgreichsten Jahr des Unternehmens mit über 16,2 Milliarden Dollar Umsatz. Als ob das nicht genug wäre, haben sie es auch geschafft, über 41 Millionen gleichzeitige Nutzer zu überschreiten und wachsen weiterhin in hervorragendem Tempo.

Laut Alinea Analytics entspricht dies einem Umsatzanstieg von 5,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen zeigen außerdem, dass die Umsätze in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen sind – ohne Anzeichen für eine Verlangsamung des Trends. Wenn das stimmt, deutet das alles auf reine Dominanz und einen eisernen Griff auf den PC-Markt hin. Während Gabe und seine vertrauten Begleiter weiterhin Gold in ihrer digitalen Mine ausgraben – während die Konkurrenten neidisch zusehen.

Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine dunklere Seite an der Dinge. Untersuchungen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Spiele auf Steam unbemerkt bleibt oder nahezu keinen Gewinn erzielt – 40 % aller gelisteten Titel bringen weniger als zehn Dollar ein. Ganz zu schweigen von all den kleineren Indie-Entwicklern, die Schwierigkeiten haben, Wunschlisten-Artikel in tatsächliche Verkäufe umzuwandeln.

Magst du Steam und was hältst du von ihrer Dominanz?