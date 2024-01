Steam bricht die Rekordzahl der im Jahr 2023 veröffentlichten Spiele

HQ

Es war, gelinde gesagt, ein produktives Jahr auf Steam, was die Anzahl der veröffentlichten Titel angeht. Tatsächlich hat das Jahr 2023 den bisherigen Rekordhalter 2022 um etwas mehr als 2000 Spiele übertroffen. Es gab 14.531 Veröffentlichungen im Vergleich zu 12.562, die das Vorjahr verzeichnen konnte, was nicht nur eine Menge Spiele ist, sondern auch eine Steigerung von fast 14%.

Die Statistiken, auf denen der Bericht basiert, werden von Steamdb bereitgestellt und enthalten Daten aus dem Jahr 2006. Damals wurden viel weniger Spiele auf der Plattform veröffentlicht und man kann aus der Grafik leicht erkennen, dass zwischen 2006 und 2013 durchschnittlich etwa 200-300 Spiele pro Jahr veröffentlicht wurden. Heutzutage werden täglich durchschnittlich etwa 40 Spiele veröffentlicht und am Neujahrstag, also am 1. Januar 2024, waren es 36 neu veröffentlichte Titel.

Wie viele davon tatsächlich etwas sind, das es wert ist, sich zu merken, ist natürlich eine ganz andere Sache, aber trotz der Tatsache, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass ein Großteil des Angebots bestenfalls als mittelmäßig eingestuft werden kann, leben wir in einer fantastischen Zeit für Spiele, in der Entwickler aller möglichen Größenordnungen die Möglichkeit erhalten, ihre Kreationen der breiten Masse zugänglich zu machen. Hoffen wir, dass im Jahr 2024 mindestens genauso viele Spiele auf Steam veröffentlicht werden, damit wir auch im nächsten Jahr einen neuen Rekord vermelden können.