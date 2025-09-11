Steam-Benutzer kritisieren Borderlands 4 für schreckliche Optimierung

HQ

Borderlands 4 ist endlich erschienen, eines der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres. Doch trotz überwältigend positiver Kritiken ist die Stimmung unter den Steam-Spielern weitaus düsterer, da sich viele über schreckliche Optimierungen auslassen und Fehler und Abstürze melden. Ein Spieler schreibt: "Habe es auf niedrige Grafikvoreinstellungen heruntergedreht und konnte keine 60 FPS erreichen, selbst mit FSR-Upscaling auf meiner RX 6900 XT." Ein anderer, der eine RTX 3080 Ti betreibt, berichtet von 30 fps bei mittleren bis hohen Einstellungen bei 1440p und sagt, dass es "schlechter aussieht als BL3".

Gearbox hat sich noch nicht offiziell zu der Situation geäußert, und es gibt keine Hinweise auf zusätzliche Hotfixes auf Steam. Die Probleme werden hoffentlich in den kommenden Tagen behoben werden, aber bis jetzt scheint Borderlands 4 auf dem PC ein anspruchsvolles Problem zu sein – selbst für High-End-Rigs.

