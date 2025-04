Steam beginnt die Feierlichkeiten zum 4. Mai früh mit einem Star Wars-Sale

HQ

Es gibt drei Garantien im Leben. Tod, Steuern und eine Art thematischer Steam-Sale, der immer läuft. Neben dem Wargames Fest, das noch bis zum 5. Mai läuft, können Star Wars-Fans im Rahmen des Star Wars Day Sale einige reduzierte Klassiker und moderne Hits in die Hände bekommen.

Der Verkauf ist zum Zeitpunkt des Schreibens auf Steam live und läuft auch bis zum 5. Mai um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ. Die meisten Angebote drehen sich um klassische Star Wars-Spiele, wie z. B. die Möglichkeit, beide Knights of the Old Republic-Spiele für unter 5 £ zu erwerben.

Die alten Battlefront-Spiele sind auch billig als Chips, und man kann die originalen Dark Forces für so gut wie gar nichts kaufen. Star Wars Outlaws, Ubisofts Open-World-Weltraumabenteuer, ist ebenfalls mit 50 % Rabatt im Angebot.

Leider gibt es zum Zeitpunkt des Schreibens keinen Rabatt auf die EA Star Wars-Spiele, Lego Star Wars-Spiele oder kürzlich veröffentlichte Titel wie das Dark Forces Remaster. Trotzdem, da es noch ein paar Tage sind, bis der 4. Mai richtig beginnt, werden wir vielleicht weitere Preissenkungen sehen.