Stavn tritt aus demCounter-Strike 2 Hauptteam von Astralis zurück und führt zu einem Magisk-Wiedersehen

Astralis versucht immer noch, an die Spitze des kompetitiven Counter-Strike zurückzukehren, so wie es in den 2010er Jahren jahrelang gearbeitet hat. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Team bekannt gegeben, dass eines seiner Mitglieder aus dem aktiven Line-up ausscheidet und damit Platz für eine dänische Reunion schafft.

Zunächst einmal wird Martin "stavn" Lund eine Pause vom Hauptteam einlegen. Der Grund dafür wird wie folgt erklärt:

"Wir unterstützen "stavn" und seine Entscheidung, eine Pause einzulegen und seiner Gesundheit Priorität einzuräumen, voll und ganz. Wir freuen uns darauf, ihn wieder auf dem Server zu sehen, wenn er fit und bereit ist, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen."

Dadurch bleibt Platz im Hauptkader, ein Platz, der vom zurückgekehrten Emil "Magisk" Reif gefüllt wird, der nach Jahren der Abwesenheit Team Vitality und Team Falcons zum Erfolg verholfen hat und zu der Organisation zurückkehrt, der er mehrere Jahre lang gedient hat.

Zu diesem Anlass erklärte Magisk: "Astralis bedeutet mir sehr viel, daher freue ich mich natürlich, helfen zu können. Es wird Spaß machen, wieder das Trikot mit dem Stern über den Kopf zu ziehen und ich bin extrem motiviert, mich gemeinsam mit den Jungs in das Team einzubringen. Und zu guter Letzt sind meine Gedanken bei Martin - ich hoffe, dass er die Zeit bekommt, die er braucht."

Glaubst du, dass diese Änderungen den Bemühungen von Astralis bei der Trophäenjagd zugute kommen werden?