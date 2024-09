Staubsturm verwandelt das Burning Man Festival in Arrakis

HQ

Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir uns nicht sicher, warum so viele Menschen zum Burning Man Festival gehen. Letztes Jahr mussten die Menschen aufgrund von starkem Schlamm stundenlang warten, bevor sie das Festival verlassen konnten, und auch in diesem Jahr waren wieder Menschen aufgrund des Wetters eingeschlossen.

Diesmal brach in der Schwarzfelswüste ein Staubsturm auf, der das Festival vorerst wie Arrakis aussehen ließ. Heftige Winde drohten, die Zelte umzuwerfen und in die Luft zu schleudern, und so mussten sich die Teilnehmer dem Sturm stellen, um sicherzustellen, dass ihre Habseligkeiten nicht weggeweht wurden.

Die Menschen saßen stundenlang auf der Flucht fest und konnten aufgrund der Schwere des Staubsturms nicht wegfahren. Wieder einmal scheint es sich einfach nicht zu lohnen, auch wenn es bedeutet, dass Sie an einem historischen Festival teilnehmen können.

