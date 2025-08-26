Staubsturm hinterlässt Spur der Dunkelheit über Arizona

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Ein massiver Staubsturm fegte diese Woche durch Arizona, stürzte Phoenix in nahezu völlige Dunkelheit und ließ ganze Stadtteile ohne Strom zurück, wie die Tracking-Website PowerOutage.us berichtete.

"Ich konnte meine Hand vor meinem Gesicht nicht sehen, wenn ich meine Hand nach draußen streckte", sagte eine Frau (via Sky News). "Meine Kinder hatten sehr, sehr viel Angst, also habe ich versucht, mutig für sie zu sein." Dann fügte sie hinzu, dass sie den Staub schmecken und den starken Wind spüren konnte, der ihr Auto durchschüttelte.

Die Staubwand, bekannt als Haboob, erzwang die Schließung von Flughäfen, verspätete Flüge und sorgte für tückische Fahrbedingungen, da die Sicht auf fast Null sank. Es folgten starke Winde und heftiger Regen, die Gebäude beschädigten und Trümmer in der ganzen Stadt verstreuten.

Die Behörden bestätigten großflächige Stromausfälle, die sich hauptsächlich auf den Großraum Phoenix konzentrierten, während auch die umliegenden Städte die volle Wucht des Sturms zu spüren bekamen. Die Veranstaltung ist eine weitere Erinnerung an die wachsenden Risiken, die mit extremen Wetterbedingungen in der gesamten Region verbunden sind.