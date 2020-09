In einem Monat und einer Woche erscheint Dirt 5 auf PC, Playstation 4 und Xbox One, während die Next-Gen-Konsolenversionen noch bis zum individuellen Start der jeweiligen Plattformen auf sich warten lassen. Codemasters liefert bereits seit einiger Zeit verschiedene Gameplay-Videos, die flotte Footage dieser potenteren Systeme demonstrieren. Worauf ihr euch neben Spiegelungen und wechselnden Wetterbedingungen technisch einstellen dürft, das seht ihr in einigen dieser Clips:

