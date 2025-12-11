Statue in der Wüste bereitet sich auf Divinitys große Ankündigung bei The Game Awards vor

HQ

Vor zehn Tagen wurde die Spielewelt von einer Herausforderung erschüttert, die Geoff Keighley, Event-Producer und Leiter der Game Awards, erschüttert hat, der Gala, die den Kalender 2025 mit den Game of the Year Awards abschließen wird, sowie großen Ankündigungen von Titeln, die 2026 und darüber hinaus erscheinen. Keighley hat uns auf einen Marketing-Move rund um die Gala aufmerksam gemacht, der dieses Jahr durch sein Genie und dafür, dass er fast bis zur Premiere durchgehalten hat.

Wir sprechen natürlich von der seltsamen Statue, die über Nacht in der Mojave-Wüste auftauchte, wo eine bizarre Kugel, umgeben von Krallen, die unter den Sternen rot leuchteten, von einer Basis voller verdrehter Skelettkreaturen umgeben war. Dann machten sich eine Welle neugieriger Zuschauer auf eine Pilgerreise, um das Objekt zu besuchen, während Spieler und Medien sich das Gehirn zerbrachen, um herauszufinden, auf welche mögliche Ankündigung die Statue anspielte – könnte es von Housemarques kommendem Titel Saros sein, einem neuen DLC für Blizzards Diablo IV, oder vielleicht sagt sogar Bethesda eine große Enthüllung für The Elder Scrolls VI voraus? Wie sich herausstellte, war das überhaupt nicht der Fall, und Respekt an MP1st, dass er es als Erster herausfand.

Das Medium berichtete, dass die Statue ein Design hatte, das nahezu identisch mit einem registrierten Logo war, zusammen mit der Lizenz Divinity, was sich auf das Originalspiel von Larian Studios bezieht, was im Grunde bestätigt, dass heute Abend das nächste Spiel der Reihe angekündigt wird. Und allem Anschein nach wird es ein Neustart sein.

Der erste Titel, Divine Divinity, wurde 2002 mit relativ mäßigem Erfolg veröffentlicht, und seitdem hat sich das Franchise mit unterschiedlichem Erfolg auf seine jüngsten und beliebtesten Teile ausgeweitet, die Spin-offs (und teilweise Prequels) Divinity: Original Sin und Divinity: Original Sin 2. Diese führten dazu, dass Larian als Studio ausgewählt wurde, um BioWare im Baldur's Gate-Franchise zu übernehmen, um den dritten Teil der Reihe zu entwickeln, und der Rest, wie wir alle wissen, ist Geschichte.

Wenn wir uns in viel sumpfigeres und spekulatives Terrain begeben, wäre es derzeit schwierig für ein vollständiges Remake von Divine Divinity, das Gameplay des Originals beizubehalten, da es ein ziemlich archaisches Action-RPG war, das stark vom Diablo-Stil jener Zeit beeinflusst war. Eine vernünftige Annahme ist, dass es eher eine Third-Person- oder Schulterperspektive wirken würde oder das Spiel vielleicht sogar an seinen erfolgreichen rundenbasierten Stil anpassen würde, weshalb Larian heute als Referenz im Medium gewertet wird.

So oder so ist die Statue in der Wüste ein gutes Zeichen für eine spannende Zukunft, denn Larian Studios sind zurück, und allein das reicht aus, um das heutige Publikum bei den Game Awards 2025 historisch zu machen.