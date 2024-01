Statham und Stallone für den neuen Actionfilm des Fury-Regisseurs

HQ

Richtig gut läuft es für David Ayers Actionfilm The Beekeeper, der zum Zeitpunkt des Schreibens nach wenigen Wochen in den Kinos gerade die 100-Millionen-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen geknackt hat. Ayer arbeitet bereits an seinem nächsten Film und wieder wird es Jason Statham sein, der die Verantwortung in der Hauptrolle übernehmen wird, aber jetzt wirft er eine weitere starke Karte in Sachen Action-Genre in die Waagschale, nämlich Sylvester Stallone. Allerdings nicht in der Rolle, die man sich vielleicht zuerst vorstellt, sondern als Drehbuchautor, zusammen mit Chuck Dixon.

Levon's Trade handelt davon, wie Levon Cade (Statham) seine Tage in Black Ops hinter sich lässt, um Bauarbeiter zu werden und so mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Aber das Glück ist nur von kurzer Dauer. Die Tochter verschwindet natürlich, und er ist gezwungen, zu seinem alten Job zurückzukehren. Die Spur führt ihn zu einer riesigen Verschwörung, die alles zu verändern droht...

Amazon MGM Studios besitzt die Rechte und plant, Levon's Trade irgendwann in der Zukunft in die Kinos zu bringen.

Danke, The Wrap.