Statham kommentiert die Tatsache, dass Stallone kaum in Expendables 4 zu sehen ist: "Es fühlt sich nicht richtig an"

Er wurde als einer der schlechtesten Actionfilme aller Zeiten bezeichnet, der neue Expendables 4, der seit ein paar Tagen im Kino läuft. Anscheinend ist Stallones Beitrag zum Film minimal und seine Figur Barney Ross hat (natürlich) sehr wenig mit der Geschichte selbst zu tun.

Nach eigener Aussage sagt Stallone, er könne sich mit Millennium Films-Chef Avi Lerner weder über die Geschichte noch über die Wahl des Regisseurs einigen. Stallone schuf die Expendables alleine, schrieb das Drehbuch für den ersten Film, spielte die Hauptrolle, führte Regie und fungierte als ausführender Produzent, wurde aber jetzt, wie im Fall von Rocky, auf die Bank verbannt (was auch der Hauptgrund war, warum er sich weigerte, an Creed III teilzunehmen).

Statham über Slys Nebenrolle in Expendables 4:

"In dieser speziellen Geschichte ist er aus Gründen, über die wir nicht sprechen, abwesend, wir müssen uns ohne ihn durch den Ozean führen. Es gibt etwas daran, ihn nicht in der Nähe zu haben, das sich nicht richtig anfühlt. Wir kommen also durch, die Geschichte ist die Geschichte, wir versuchen, unser Bestes zu geben, aber die besten Tage sind, wenn er am Set ist."

Danke, Cinema Express.