State of Play: Sony bestätigt Livestream mit neuen Ankündigungen zu The Last of Us: Part II

Sony hat letzte Woche verraten, dass sie am 24. September eine weitere Ausgabe ihres "State of Play"-Livestreams präsentieren wollen. Die Show wird nur 20 Minuten andauern, das Unternehmen verspricht aber eine "ziemlich heftige Show". Ankündigungen zur Next-Gen-Hardware wird es nicht geben, das heben sich die Japaner für einen anderen Zeitpunkt auf. Stattdessen wird The Last of Us: Part II eine große Rolle spielen, Game-Director Neil Druckmann hat das auf seinen sozialen Kanälen bereits bestätigt. Um 22:00 Uhr findet all das statt, vielleicht bekommen wir sogar Infos zu Ghost of Tsushima.