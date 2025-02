State of Play für morgen, Mittwoch, den 12. Februar, bestätigt: 40+ Minuten PS5-Spiele

HQ

Der versprochene State of Play für die Valentinswoche wurde bestätigt, und es ist ein großer. Es findet morgen um 22:00 Uhr GMT/23:00 Uhr MEZ statt und dauert über 40 Minuten, mit "Neuigkeiten und Updates zu großartigen Spielen, die auf PS5 kommen".

Laut Sony wird die Messe "eine kreative und einzigartige Auswahl aufregender Spiele von Studios aus der ganzen Welt" feiern. Es gibt keine Hinweise darauf, was zu erwarten ist, aber es ist anscheinend nur für PS5 gedacht (kein langweiliger PS VR2-Bereich) und es könnte anscheinend First-Party-Spiele geben.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Sony eine dieser Präsentationen gehalten hat. Ghost of Yotei war die große Ankündigung im neuesten State of Play, und wir gehen in das Jahr 2025, ohne wirklich zu wissen, was uns erwartet: Yotei sowie Death Stranding 2 sind für die Veröffentlichung in diesem Jahr bestätigt. Aber nach einem wirklich ruhigen Jahr 2024 und der "Bedrohung" durch die Switch 2 in diesem Jahr hoffen wir, dass Sony die "großen Geschütze" für den ersten State of Play des Jahres 2025 auffährt...