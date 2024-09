State of Play endet mit einem Paukenschlag: Ghost of Tsushima-Spin-off kommt 2025

Die Sendung State of Play ist gerade zu Ende gegangen und mit ihr haben wir die Enthüllung eines sehr erwarteten, aber auch ziemlich überraschenden Projekts von Sucker Punch, dem Studio hinter Ghost of Tsushima, gesehen.

Dieses Projekt heißt Ghost of Yōtei und ist ein Spin-off mit einer völlig neuen Protagonistin, einer weiblichen Kriegerin namens Atsu. Die Geschichte dreht sich um ihre Reise durch das Land rund um Mount Yōtei im Jahr 1603, ein Gebiet, von dem uns erzählt wird, dass es "weitläufiges Grasland, verschneite Tundren und unerwartete Gefahren" aufweist. Das muss man dir wahrscheinlich nicht sagen, aber die Landschaft scheint auch absolut atemberaubend zu sein, mit erstaunlichen und atemberaubenden Versatzstücken.

In einem PlayStation Blog-Artikel fügt Sucker Punch hinzu: "Obwohl wir heute noch nicht in die Einzelheiten der Geschichte eintauchen, können wir verraten, dass Atsus Reise im Jahr 1603 stattfindet, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Unsere Geschichte spielt in den Gebieten rund um den Berg Yōtei, einen hoch aufragenden Gipfel im Herzen des Ezo, einem Gebiet Japans, das heute als Hokkaido bekannt ist. Im Jahr 1603 lag dieses Gebiet außerhalb der Herrschaft Japans und war voller weitläufiger Graslandschaften, verschneiter Tundren und unerwarteter Gefahren. Es ist weit entfernt von den organisierten Samurai-Clans, die in Tsushima lebten, und es ist der Schauplatz für eine originelle Geschichte, die wir kaum erwarten können, zu erzählen."

Ghost of Yōtei ist derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 auf PS5-Konsolen geplant. Wir haben noch kein festes Datum im Kopf, aber ihr könnt euch den fantastischen Ankündigungstrailer unten ansehen.

HQ

Da dies das erste Spiel von Sucker Punch ist, das für die PS5 entwickelt wurde, wird dies dem Team ermöglichen, einige Dinge zu tun, die es vorher nicht konnte, wie auch im Blog erklärt: "Wir haben massive Sichtlinien, mit denen man weit über die Umgebung blicken kann, einen ganz neuen Himmel mit funkelnden Sternen und Polarlichtern, noch glaubwürdigere Bewegungen vom Wind auf Gras und Vegetation, und weitere Verbesserungen, die wir in Zukunft vorstellen werden. Unser neues Setting gibt uns auch die Möglichkeit, neue Mechaniken, Gameplay-Verbesserungen und sogar neue Waffen einzuführen."