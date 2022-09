State of Decay 3 verwendet Unreal Engine 5 mit Hilfe von The Coalition

HQ

State of Decay und seine Fortsetzung State of Decay 2 waren beide großartige Spiele, die massive Unterstützung von den Entwicklern erhielten und auch kommerziell sehr gut abschnitten. Ein Bereich, in dem sie jedoch nicht beeindruckten, war die Grafik.

Obwohl State of Decay 2 später ein grafisches Upgrade erhielt, stieß es technisch immer noch nicht an seine Grenzen. Aber nach der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2018 kaufte Microsoft das Studio und im Jahr 2020 kündigte sie State of Decay 3 an. Obwohl es nur CGI war, zeigte es einen völlig anderen Ehrgeiz in Präsentation und Grafik.

Leider gab es eine problematische Entwicklung im Studio, dem vorgeworfen wurde, ein toxisches Arbeitsumfeld zu haben und Schlüsselpersonen das Studio zu verlassen, was Microsoft dazu gebracht hat, die Situation zu verbessern. Und hoffentlich bewegen sich die Dinge jetzt in die richtige Richtung.

In Larry "Major Nelson" Hrybs neuestem Podcast sprach der Xbox Game Studios-Boss Matt Booty über das Spiel und enthüllte, dass es die Spiel-Engine Unreal Engine 5 verwendet, die es ermöglichen sollte, etwas wirklich Besonderes zu liefern, und dass Undead Labs Hilfe von The Coalition bekommt. Dies ist das Studio, das die Gears of War-Serie macht, und sie wissen definitiv ein oder zwei Dinge über Unreal Engine und Grafik im Allgemeinen:

"Also, du hast Undead Labs erwähnt, sie arbeiten mit The Coalition in Vancouver zusammen, unserem Gears of War-Studio, und verwenden einige der Technologien rund um Unreal 5 und einige der Sachen, die zuvor in Gears of War waren, um das in State of Decay zu bringen."

Wird noch nicht einmal ein Veröffentlichungsjahr für State of Decay 3 haben, aber wir sollten wahrscheinlich nicht erwarten, dass es frühestens vor 2024 veröffentlicht wird.

