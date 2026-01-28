State of Decay 3 s Entwicklung scheint "wirklich gut voranzukommen"

HQ

Es sind sechs Jahre vergangen, seit State of Decay 3 enthüllt wurde, und fast zwei Jahre, seit wir zuletzt einen Trailer bekommen haben. Es ist klar, dass der Entwickler Undead Labs an dem Projekt arbeitet, aber auch klar, dass sie sich Zeit lassen. Dennoch sagt Craig Duncan, Chef von Xbox Game Studios, dass die Entwicklung nach Plan voranschreitet.

In einem Interview mit GamesRadar sprach er kurz auf das Projekt ein und betonte, dass hinter den Kulissen tatsächlich alles gut läuft:

"Ich glaube, die [PR] in diesem Raum wird mich umbringen, wenn ich dir die Antwort darauf gebe. Also, hier ist, was ich sagen möchte: Ich habe in den letzten sechs bis acht Monaten mehrere Besuche in diesem Studio gemacht. Ich habe das Spiel schon mehrfach mit dem Team gespielt. Es läuft wirklich gut. Wir sind sehr begeistert von der Reihe und ihrem Potenzial. Deshalb werde ich im kommenden Jahr sicherlich noch viel mehr davon sehen... Ist das eine gute Antwort auf deine Frage? [Lachen]"

Zumindest ist es ein Versprechen, dass wir nicht das ganze Jahr 2026 ohne ein echtes Update des Spiels durchlaufen werden, auch wenn unklar bleibt, wie nah es an der Veröffentlichung steht.