State of Decay 3 könnte trotz früherer Ankündigungen nicht im Game Pass enthalten sein

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Ein kommendes Xbox Game Studios-Spiel, das mehrfach bestätigt wurde, dass es für Game Pass erscheint, ist Undead Labs' State of Decay 3. Am Montag wurde jedoch bestätigt, dass das Studio an einen anderen (noch nicht bekanntgegebenen) Publisher verkauft wurde, und offenbar enthält der Deal Details zum Game Pass.

Game File hat nun bekannt gegeben, dass die Aufnahme von State of Decay 3 im Game Pass nicht mehr sicher ist, da die Übernahme dem neuen Besitzer die Möglichkeit gibt, das zombie-bezogene Spiel nicht direkt im Abonnementdienst zu veröffentlichen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es komplett ausgeschlossen ist, und der neue Besitzer könnte es sehr wohl für eine gute Idee halten – aber wir haben keine Garantien mehr.

Also müssen wir einfach abwarten. Das Spiel soll nächstes Jahr erscheinen, daher sollten wir nicht allzu lange auf eine Antwort warten müssen.