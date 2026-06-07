State of Decay 3 ist lebendig und wohlauf, und jetzt haben wir einen Blick auf das Gameplay bekommen

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Während der heutigen Xbox Games Showcase konnten wir endlich den ersten echten Gameplay-Trailer für State of Decay 3 sehen. Das kommende Zombie-Survival-Spiel von Undead Labs hat nun ebenfalls ein klareres Veröffentlichungsfenster, da Xbox bestätigt hat, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2027 erscheinen wird.

Der Trailer zeigte Open-World-Erkundung, Siedlungsbau, Waffenherstellung, Mehrspielermodus und natürlich jede Menge Zombie-Abschlachten. Laut Undead Labs stammt alles, was im Trailer gezeigt wird, direkt aus dem Spiel und ist kein CGI. State of Decay 3 unterstützt außerdem Solo- und Koop-Modus für bis zu vier Spieler in einer gemeinsamen Welt, in der Spieler Gemeinschaften aufbauen, mehrere Basen übernehmen und gemeinsam überleben können.

Für ausführlichere Informationen schaut euch Xbox Wire an.

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Das Spiel erscheint für Xbox Series X/S, Game Pass und Steam. Es wird auch ein Xbox Play Anywhere-Titel sein.