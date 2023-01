State of Decay 3 hat "In-Game-Cinematics"

HQ

Die vorherigen State of Decay-Spiele waren beide ziemlich geradlinige Zombie-Überlebenstitel, die in der Tech-Abteilung nie beeindruckten und keine Zwischensequenzen hatten. Aber kurz nach der Veröffentlichung von State of Decay 2 wurde Undead Labs von Microsoft gekauft.

Als State of Decay 3 vor fast 3 Jahren angekündigt wurde, bekamen wir einen filmischen CGI-Trailer zu sehen, der atemberaubend aussah, und es scheint, dass diese Art von Präsentation und Erzählung etwas ist, das wir auch vom neuen Spiel erwarten sollten. Der Twitter-Nutzer Idle Sloth hat bemerkt, dass Senior Cinematic Artist Alan Diekfuss auf LinkedIn verrät, dass " In-Game-Cinematics" etwas sind, an dem er derzeit für das Spiel arbeitet.

Idle Sloth weist auch darauf hin, dass Simon Sherr, Director of Animation and Animation Technology, auf LinkedIn schreibt:

"Entwicklung eines neuen Microsoft-Studios unter Undead Labs in Orlando, Florida, Leitung von Animation und Animationstechnologie in UE5 für Microsoft XGS Undead Labs' "State of Decay 3" und Förderung der studioübergreifenden Zusammenarbeit mit Animationstechnologie und Initiativen für Animationstechnologie in XGS."

Grundsätzlich scheint es, als ob wir erwarten sollten, dass Undead Labs die Messlatte für State of Decay 3 ziemlich höher legt, wenn es um In-Game-Cinematics und Animationen geht. Leider haben wir immer noch keine Ahnung, wann das Spiel voraussichtlich veröffentlicht wird, aber hoffentlich ist es nicht zu weit weg, wenn man bedenkt, dass es 2020 enthüllt wurde.