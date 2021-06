State of Decay 2: Update 25 führt gefährliche Plague-Gebiete mit wertvoller Beute ein

Gestern teilte Undead Labs in einem Livestream Neuigkeiten zu State of Decay 2. Zuallererst gibt es einen neuen, einfacheren Schwierigkeitsgrad, der als "Green Zone"...

Zombie-verseuchter Trailer für State of Decay 2: Juggernaut Edition veröffentlicht

am 17. März 2020 um 15:45 NEWS. Von Jonas Mäki

Wir hatten viel Spaß an State of Decay 2, als das Spiel vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. In Sachen Grafik fühlte sich das Spiel jedoch relativ billig an. In der...