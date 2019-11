State of Decay 2 infiziert Steam-Spieler Anfang nächsten Jahres

Studio Undead Labs scheint State of Decay 2 auf Steam veröffentlichen zu wollen, denn am Wochenende ist das Game im Valve-Shop gesichtet worden. Als Release-Termin gilt der 1. April, allerdings könnte das mit einem Augenzwinkern gemeint sein. Das Game wird auf Steam in der sogenannten Year One: Survival Edition bereitstehen - die konnte bereits das Spielerlebnis des ersten Teils optisch und spielmechanisch ordentlich auffrischen. State of Decay 2 bietet plattformübergreifendes Zusammenspiel mit bis zu vier Spielern auf Steam, Windows 10 und Xbox One. Diesen gebündelten Kräften wird keine Zoimbiehorde widerstehen können, vermuten wir.

